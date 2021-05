Emmerich/Rees : Audi-Fahrer überholt rücksichtslos

Emmerich/Rees Das hätte schlimm enden können. Ein Unbekannter hat durch rücksichtsloses Verhalten auf der L 7 andere Autofahrer gefährdet. Er dürfte wohl zu finden sein.

Am Donnerstag kam es gegen 18:40 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung auf der L7 zwischen Bienen und Emmerich. Der Fahrer eines metallicroten Audi Q7 war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und überholte nach Zeugenangaben mehrfach an unübersichtlichen Stellen, so dass der Gegenverkehr in einigen Situationen stark bremsen oder ausweichen musste, um Zusammenstöße zu vermeiden.