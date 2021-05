Negativrekord in Wülfrath : Drogen am Steuer: Neun Anzeigen in nur einer Woche

Drogen am Steuer: Neun Anzeigen in nur einer Woche

Negativrekord in Wülfrath

Wülfrath Die Polizei kündigt verstärkte Kontrollen von Autofahrern auf Alkohol, Cannabis und Pillen an. In der zurückliegenden Woche mussten allein im Bereich Wülfrath und Velbert neun Strafanzeigen geschrieben werden.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat in der vergangenen Woche in Wülfrath und Velbert auffällig viele, unter Drogen stehende und betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr ziehen müssen. Darüber wollen die Beamten nicht einfach achselzuckend hinweggehen. Die Ordnungshüter erinnern alle Verkehrsteilnehmenden noch einmal an die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung.