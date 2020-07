Fußball : Ohlenmacher führt seinen Herzensklub

Auf dem Platz für Rot-Weiß Lintorf: Pascal Ohlenmacher will in seinem zweiten Jahr als Spielertrainer den Klassenerhalt schaffen, auch wenn die Kreisliga A groß wie nie sein wird. Foto: Blazy, Achim (abz)

Lintorf Seit fast 30 Jahren ist der heute 36-jährige Pascal Ohlenmacher bei Rot-Weiß Lintorf, nun geht er in sein zweites Jahr als Spielertrainer bei dem Klub, mit dem seine Familie so sehr verbunden ist. Der Klassenerhalt der Kreisliga A ist das erklärte Ziel.

Die Familie Ohlenmacher ist mit Rot-Weiß Lintorf von Jugend an ganz eng verbunden. Pascals Vater Jürgen war zu Bezirks- und Landesligazeiten unumstrittener Stammspieler, 52 Jahre gehört er dem Klub nun an. Dessen drei Brüder Olaf, Udo und Dirk spielten ähnlich erfolgreich, auch sie hängen unverändert am Klub von der Jahnstraße, sie fiebern immer mit, wenn es um Punkte geht. Aber Pascal ist im sportlichen Bereich nun der wichtigste Mann beim 92 Jahre alten Traditionsverein. Denn es gibt noch keinen Vorsitzenden, keinen Obmann, alle Lasten liegen auf den Schultern der Führungskräfte Brügel, Momm, Kutzen und eben Ohlenmacher. Der meint dazu: „Dennoch bekommen wir alles vorzüglich in den Griff. Jeder weiß, wie wichtig er für den Verein ist, und aus meiner Sicht stärkt das die Verantwortung zusätzlich.“

Seit seinem sechsten Lebensjahr spielt er bei RWL, also 30 Jahre. Einmal spielte er eine Saison beim SC West, da reizte die Oberliga, aber als diese gelaufen war, da stand er wieder in Lintorf auf der Matte. Er ist, wie man so schön sagt, fußballverrückt. Er erzählt weiter: „Früher hatten wir immer wöchentlich dreimal Training, es gab nur drei freie Tage. Und an diesen Tagen haben wir zusatzlich auf dem Bolzplatz gekickt. Ein Tag ohne Fußball war für mich früher nicht zu ertragen. Heute denkt die Jugend anders, sie hat viele andere Interessen. Deshalb werde ich auch nur zweimal in der Woche trainieren, damit ich mir keine Ausreden anhören muss, warum am dritten Trainingstag nicht erschienen wurde.“