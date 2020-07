Ratingen : Bei Bus und Bahn nur die Luftlinie bezahlen

Ratingen Christian Wiglow, Thomas Geisel und Klaus Klar stellten das Next-Ticket 2.0 am Düsseldorfer Platz vor. Der Tarif setzt sich aus einem Festpreis in Höhe von 1,40 Euro und einem Leistungspreis von 0,26 Euro pro angefangenem Luftlinienkilometer zusammen.

Man stelle sich vor: 3.000 Kunden bilden in der Region bereits die neue Ticket-Generation. Doch in Ratingen hat man von der aktuellen Preisoffensive namens Next-Ticket 2.0 noch nicht viel mitbekommen. Eine Kommunikationspanne? Möglicherweise. Jedenfalls sind viele Rheinbahn-Kunden noch gar nicht richtig im Bilde, auch wenn für diese Tarif-Initiative bereits öffentlich geworben wird.

Und so schauten gestern Düsseldorfs OB Thomas Geisel als Vorsitzender des Rheinbahn-Aufsichtsrates und Rheinbahn-Vorstand Klaus Klar am Düsseldorfer Platz vorbei, um zusammen mit SPD-Fraktionschef und Bürgermeisterkandidat Christian Wiglow für dieses neue Tarifmodell zu werben.

Worum geht es genau? Bei diesem System, das man per Smartphone abrufen kann, zahlen die Fahrgäste nur noch die Luftlinie zwischen der Start- und Zielhaltestelle plus Grundbetrag pro Fahrt. Der Tarif setzt sich aus einem Festpreis in Höhe von 1,40 Euro und einem Leistungspreis von 0,26 Euro pro angefangenem Luftlinienkilometer zusammen.