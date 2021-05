Landstraße in Büttgen : Auto überschlägt sich – Fahrer unter Alkoholeinfluss

Landstraße in Büttgen

Büttgen Ein 41 Jahre alter Kaarster hat sich mit seinem Pkw am Donnerstag gegen 21.20 Uhr nach Angaben der Polizei überschlagen. Der BMW-Fahrer war auf der Landstraße von Büttgen aus Richtung Holzbüttgen unterwegs.

Als er aus dem Kreisverkehr heraus beschleunigte, verlor der Mann auf regennasser Straße die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der BMW überschlug sich in einem Feld, nach rund 50 Metern lag es auf der Seite. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde mit einem Rettungswagen vorsorglich einem Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme fanden Polizeibeamte mehrere zum Teil geöffnete Bierdosen. Ein Atemtest bestätigte den Verdacht auf Alkoholkonsum, im Anschluss wurde dem Mann Blut entnommen und der Führerschein sichergestellt. Das stark beschädigte Auto wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Aus dem Wrack austretendes Benzin war ins Erdreich gesickert und musste durch die Feuerwehr abgetragen werden. Den alkoholisierten Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenuss, in dessen Folge neben einer Geld- oder Freiheitsstrafe auch Fahrverbot oder Führerscheinentzug drohen. Bereits ab einem Wert von 0,3 Promille ist der Führerschein in Gefahr, wenn der Fahrer einen Unfall verursacht.