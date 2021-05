Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Indizidenz sinkt unter den Wert von 70

Kreis Mettmann 750 Frauen und Männer im Kreis Mettmann haben bislang eine Infektion mit dem Coronavirus nicht überlebt. Für Donnerstag meldet der Kreis 53 Neuerkrankungen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 763 Infizierte erfasst, 91 weniger als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 41 (-6; 3 neu erkrankt, 9 genesen), in Haan 31 (-4; 5 neu, 9 genesen), in Heiligenhaus 40 (+2; 5 neu, 3 genesen), in Hilden 84 (-3; 2 neu, 5 genesen), in Langenfeld 113 (-26; 10 neu, 36 genesen), in Mettmann 22 (-2; 1 neu, 3 genesen), in Monheim 108 (unverändert, 12 neu, 11 genesen), in Ratingen 140 (-10; 11 neu, 21 genesen), in Velbert 170 (-29; 4 neu, 32 genesen)und in Wülfrath 14 (-13; 13 genesen).