Interview Helga Johann : „Zeugnisnoten sind zweitrangig“

Info

Helga Johann ist Ratingerin. Beim DRK in Krefeld machte sie ihre Ausbildung zur Krankenschwester. Von 1985 bis 2001 arbeitete sie bereits im St. Marien-Krankenhaus in Ratingen. Anschließend war sie als Pädagogin an der Bildungsakademie in Mettmann tätig.

Zurzeit werden kleine Apartments für die neuen Auszubildenen gesucht. Angebote nimmt Helga Johhan unter Telefon 02102/8512921 entgegen.