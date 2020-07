Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : 69-jähriger Mann aus Velbert stirbt an Corona-Infektion

Kreis Mettmann Die Zahl der Infizierten im Kreisgebiet seit Mittwoch um 13 gestiegen. Feiern und private Kontakte stellen ein Infektionsrisiko dar. Darauf verweist das Kreisgesundheitsamt Mettmann in seinem Lagebericht vom Donnerstag.

Die Zahl der an einer Infektion mit dem Coronavirus Gestorbenen auf 82 gestiegen. Mittwoch starb ein 69-Jähriger in Velbert, teilte das Kreisgesundheitsamt mit. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 116 Infizierte, davon in Erkrath 2, in Haan 3, in Heiligenhaus 7, in Hilden 5, in Langenfeld 15, in Mettmann 2, in Monheim 23, in Ratingen 20, in Velbert 39 und in Wülfrath 0.