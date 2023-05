Bäume teilweise nicht mehr standsicher Stadt Radevormwald warnt vor Spaziergängen am Kollenberg

Spaziergänger, die in den Wäldern am Kollenberg unterwegs sind, sollten einige Bereiche in nächster Zeit meiden. Darauf weist die Stadtverwaltung nun hin. „Die Verkehrssicherheit ist in einigen Bereichen des städtischen Waldes Kollenberg nicht mehr gegeben“, heißt es in der Mitteilung. Auf der Grundlage einer Stellungnahme eines Gutachters der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen spricht die Stadtverwaltung deswegen eine Warnung für das Betreten des Kollenbergs aus. Die alten Buchen, die teilweise über 150 Jahre alt sind, wurden durch den Brandkrustenpilz und andere Holz zersetzende Pilze geschwächt. Die Standsicherheit dieser Bäume ist gefährdet.