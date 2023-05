Apotheken in Radevormwald Apotheker wollen in Streik treten

Auch Dr. Ralph Bültmann, der Inhaber der Bergischen und der Fuchs-Apotheke in Radevormwald, will sich an dem Apotheker-Streik beteiligen. „Wir waren lange zurückhaltend, aber der Druck auf dem Kessel steigt“, schildert er die Gemütslage seiner Kolleginnen und Kollegen. „Und es geht dabei nicht nur ums Geld. Ich hatte am Himmelfahrtstag Dienst und nicht einen einzigen Antibiotikasaft für Kinder im Bestand.“ Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zu Behebung der Engpässe ist nach seiner Auffassung größtenteils Kosmetik. Die Probleme lägen in den Strukturen des Gesundheitswesens.