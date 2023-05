Kindergärten in Radevormwald Suche nach Kita-Personal wird schwieriger

Der Landkreistag in NRW hat Alarm geschlagen: In einer Pressemitteilung warnt der kommunale Spitzenverband der 31 Kreise im Land vor einer dramatischen Personallage in den Kindertagesstätten. Der Jugendausschuss des Landkreistages habe das Land erneut aufgefordert, „den Einsatz geeigneter, qualifizierungsbereiter Ergänzungskräfte“ zu ermöglichen. „Angesichts des massiven Fachkräftemangels im Kitabereich müssen gesetzlicher Betreuungsanspruch und Wirklichkeit zusammengebracht werden“, fordert der Ausschuss.