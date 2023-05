Politik in Radevormwald Vergabe der Kita-Plätze soll einfacher werden

Radevormwald · In der kommenden Sitzung des Jugendhilfeausschusses geht es unter anderem um die Vergabe der Plätze in den Kindergärten beziehungsweise Kindertagesstätten in Radevormwald.

23.05.2023, 17:22 Uhr

Die Fraktion der Christdemokraten hat für den Ausschuss einen Antrag gestellt. Darin wird angeregt, die Digitalisierung der Kita-Platz-Vergabe vorzubereiten und rechtzeitig zum Start des Kita-Jahres 2024/25 umzusetzen. Zudem wird die Verwaltung gebeten, die entsprechenden Mittel für das Haushaltsjahr 2024 einzuplanen. Die CDU-Fraktion schlägt im Rahmen ihres Antrags außerdem die Verwendung der in umliegenden Städten wie Remscheid und Hückeswagen eingesetzten Software „Little Bird“ vor. „Junge Eltern berichten uns, dass bei der Anmeldung empfohlen wird, die Kinder in so vielen Einrichtungen wie möglich anzumelden“, berichtet der Fraktionsvorsitzende Dejan Vujinovic. Dies führe dazu, dass in der Vergaberunde Eltern teilweise mehrere Zusagen für ein Kind erhielten und andererseits Kinder unnötigerweise eine Absage bekämen. Das aktuell noch geltende Verfahren sei für die Eltern der zukünftigen Kita-Kinder allzu aufwendig, beanspruchend und außerdem wenig transparent. „Die Digitalisierung des Prozesses könnte zum großen Teil Abhilfe leisten“, meint der Fraktionsvorsitzende. In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses stehen außerdem auf der Tagesordnung Berichte zum Stand der Dinge bei der Arbeit des neuen Jugendbeirates, die Vorschlagsliste für die Jugendschöffen in der Wahlperiode 2024 bis 2028 und die Besetzung von Ausschüssen. Termin Der Jugendhilfeausschuss tagt am Mittwoch, 31. Mai, ab 17 Uhr im Saal des Bürgerhauses, Schlossmacherstraße 4-5.

(s-g)