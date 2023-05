Brauchtum in Radevormwald So wird die Schützenkirmes im Juni

Am Freitag, 2. Juni, wird dann Bürgermeister Johannes Mans die Schützenkirmes offiziell eröffnen. „Auf dem Hohenfuhrparkplatz“, sagt Werner Grimm. Bei dieser Gelegenheit wird auch der Sieger des Schausteller-Schießens die Ehrenplakette erhalten. Die ist in Rothenburg ob der Tauber angefertigt worden. „Die Plakette zeigt immer Motive aus Radevormwald, in diesem Jahr ist es der Sparkassen-Kreisel mit den Fahnen“, verrät der amtierenden König. Um 19 Uhr folgt dann ein Programmpunkt, der hauptsächlich den Verein selber betrifft, eine Versammlung, bei der noch einmal die Planung für die kommenden Tage durchgegangen wird. Auch ein Totengedenken und Beförderungen wird es in diesem Rahmen geben.