Radevormwalderin feiert 100. Geburtstag „Wo ist bloß die Zeit geblieben?“

Geboren wurde Maria Sobota, wie sie damals hieß, im oberschlesischen Wilkau. Sie wuchs zusammen mit ihrem Bruder auf dem landwirtschaftlichen Hof ihrer Eltern auf. Zu Kriegsbeginn kam das Militär in die Stadt, darunter auch Paul Bonrath aus Radevormwald auf einem Pferd. „Wir standen am Kriegerdenkmal und guckten. ‚Was für ein stolzer Kerl‘, habe ich gedacht“, erinnert sich die Jubilarin an die erste Begegnung. Am Nachmittag war der junge Soldat dann zum Hof der Sobotas gekommen, um auszuprobieren, ob sein Radio noch funktioniert. „Ich war gerade dabei, für meine Mutter Bohnen zu schnibbeln, bin dann aber rausgelaufen aus der Küche“, erzählt sie weiter. Am Abend kam Paul Bonrath erneut vorbei, wie auch an den darauffolgenden Tagen und in seinem nächsten Urlaub. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt Maria Bonrath heute. Am 11. Oktober 1943 heiratete das Paar. Doch aus dem Krieg kehrte ihr Ehemann nicht zurück. Er fiel im Januar 1945 in Ostpreußen. Die junge Witwe blieb kinderlos und arbeitete auf dem Hof der Eltern, bis sie sich der großen Flüchtlingswelle anschloss und 1958 in den Westen ging. Zunächst kam die damals 35-Jährige bei ihren Schwiegereltern in Radevormwald unter, später in Mietswohnungen. Im Dezember 1973 kaufte sie sich eine stadtnahe Eigentumswohnung in Radevormwald, wo sie auch heute noch lebt – seit fast 50 Jahren.