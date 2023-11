Gesundheit in Radevormwald Ist die Ärzteschaft in Radevormwald überaltert?

Radevormwald/Oberberg · Im Gesundheitsausschuss des Kreises wurde ein Gutachten vorgelegt, in dem es um die Zukunft der ärztlichen Versorgung in der Region geht. Daraus lassen sich auch Schlüsse über die Lage in Radevormwald ziehen. Bürgermeister Johannes Mans äußert allerdings Zweifel bei einigen Punkten.

28.11.2023 , 06:00 Uhr

Der Versorgungsgrad der Stadt Radevormwald ist mit mehr als 100 Prozent gut. Bei der Erreichbarkeit der Praxen sieht es nicht so gut aus, rechnen die Gutachter vor. Foto: dpa/Monika Skolimowska