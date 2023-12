Innenstadt in Mönchengladbach Mobile Bäume für den Sonnenhausplatz

Der Sonnenhausplatz gehört an heißen Sommertagen zu jenen Orten in der Stadt, die Rekordtemperaturen erreichen. Er liegt am Hang, ist fast komplett asphaltiert und der Bodenbelag ist auch noch mit Glitzer ausgestattet, was durch die Reflexion der Sonnenstrahlen die Hitze zusätzlich erhöht. Deshalb soll der Platz begrünt werden. Neben Grünflächen sollen zudem Bäume Kühle bringen und zumindest ein wenig Schatten spenden. Die Maßnahme ist Teil des Konzepts für das Stadtquartier Hindenburgstraße und somit des Förderprogramms für Gladbach und Westend. Über das ist bereits für den Umbau des Gero- und Hans-Jonas-Parks sowie den Umbau der Zentralbibliothek Zuschussgeld geflossen.