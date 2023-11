Pilzbefallene Rotbuche in Schwalmtal Naturdenkmal auf Standsicherheit geprüft

Mit einem Klettergurt gesichert bewegt sich Paul Böken Stück für Stück die rund 23 Meter große Rotbuche am Eingang des evangelischen Friedhofes in Waldniel hoch. In einem seiner Karabiner an der Gurtsicherung hängt dabei ein gelbes breites Zugband. Bei 6,60 Meter ist Schluss. Sorgfältig legt der Baumpfleger und Inhaber des gleichnamigen Viersener Baumpflegeunternehmens in exakt dieser Höhe das Zugband um den Stamm und schließt es. Sekunden später lässt er einen Karabiner zu Lutz Barwig hinunter, der am Fuß des mächtigen Baumes steht, der das Entree des Friedhofes bildet. Der Mitarbeiter vom Baumsachverständigenbüro Kutscheidt in Krefeld klinkt ein rotes Seil ein, das danach ebenfalls den Weg nach oben findet. „Mit dem Seil gehen wird gleich in den ersten Zugversuch“, informiert Barwig.