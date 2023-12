Stadtverwaltung in Radevormwald So öffnet das Rathaus ab Mitte Dezember

Trotz Schließung des Rathauses in diesem Zeitraum, wird das Standesamt aufgrund gesetzlicher Fristenregelungen am Mittwoch, 27. Dezember, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr zur Beurkundung von Sterbefällen besetzt. Außerhalb dieser Zeit ist das Standesamt nur für Nottrauungen erreichbar über die Rufbereitschaft des Ordnungsamtes. Auch das Jugendamt der Stadt Radevormwald ist über die Bereitschaft zu erreichen.