Spektakulärer Fund in Remscheid Polizei spürt Drogenplantage an der Alleestraße auf

Innenstadt · Drogenfund in der Innenstadt! Die Polizei ist in einem Hinterhaus an der Allee am Dienstag auf eine Marihuana-Plantage gestoßen – und hat zwei 26-Jährige und einen weiteren Beschuldigten aus Köln festgenommen. Zeugen hatten den Beamten den Tipp gegeben.

24.05.2023, 12:00 Uhr

Cannabis-Pflanzen, aus denen Marihuana hergestellt wird. Foto: dpa/ABIR SULTAN

Die Bilanz der Durchsuchung des rückwärtigen Anbaus: mehr als 350 erntereife Marihuana-Pflanzen, 20 Kilogramm verpackte Marihuana-Dolden und weitere Pflanzenbestandteile (mehr als 15 Kilogramm) in Säcken. Außerdem befanden sich der Polizei zufolge diverse Mobiltelefone, Bargeld, ein Messer und ein Baseballschläger in den Räumlichkeiten. Einer der in Remscheid festgenommenen Männer leistete bei seiner Festnahme Widerstand und wurde leicht verletzt. Nach weiteren Hinweisen wurde kurze Zeit später in Köln ein weiterer Mann (21) festgenommen, der mit der Plantage in Verbindung stehen soll. Die drei Beschuldigten sollen im Laufe des Mittwochs auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser wird über die Anordnung der Untersuchungshaft entscheiden. Mit Unterstützung von Kräften des Technischen Hilfswerks (THW) wurden in Remscheid insgesamt etwa vier Tonnen Plantagenequipment vernichtet.

(jado)