Jugendförderung in Radevormwald Das alles bietet der Ferienspaß 2023

Ausflugsfahrten Zu den Höhepunkten im Ferienspaß-Programm gehören natürlich die Ausflüge, und gleich am Donnerstag, 22. Juni, geht es los mit einer Fahrt ins „Toverland“, die von 8 bis 19 Uhr dauern wird. Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis 17 Jahren können dabei mitmachen, die Kosten betragen 30 Euro pro Person. Am Mittwoch, 28. Juni, geht die Reise ins Kölner Sport- und Olympiamuseum, anschließend wird der Indoor-Spielpark „Silly Billy“ besucht. Die Fahrt dauert von 9.30 bis 17 Uhr, geeignet für Teilnehmer im Alter von sechs bis 14 Jahren, die Kosten betragen 15 Euro. Zum „Ketteler Hof“ in Haltern am See fahren am Dienstag, 4. Juli, von 9 bis 16.30 Uhr Teilnehmer im Alter von sechs bis zwölf Jahren, die Kosten betragen elf Euro. Wieder nach Köln geht es am Mittwoch, 5. Juli, Ziel ist dann der Kölner Zoo mit Aquarium. Die Fahrt dauert von 9 bis 16.30 Uhr, Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 16 Jahren sind dazu eingeladen. Die Kosten betragen 18 Euro. Ihr Können beim Klettern können Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis 14 Jahren am Montag, 10. Juli, von 14 bis 19 Uhr im Kletterwald in Wetter/Ruhr beweisen. Die Kosten: zehn Euro. Ein Klassiker ist der Tagesausflug zum Pflanzenlabyrinth „Irrland“ in Kevelaer-Twisteden. Dort hin geht es am Mittwoch, 12. Juli, von 8 bis 18.30 Uhr. Familien mit Kindern im Alter von sechs bis elf Jahren können mitfahren, die Kosten betragen 20 Euro. Mehr in der Nähe ist die Straußenfarm in Wermelskirchen-Emminghausen, diese ist ebenfalls am Mittwoch, 12. Juli, ein Ziel, von 14 bis 17.15 Uhr. Willkommen sind dabei Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren. Die Kosten betragen 3,50 Euro. Zum Bowling in den „Rainbow Park“ in Wuppertal fahren Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis 16 Jahren am Freitag, 14. Juli, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr, das kostet zehn Euro. In die Unterwelt führt am Dienstag, 18. Juli, von 9.15 bis 13.15 Uhr eine Höhlen-Abenteuertour in der Kluterthöhle in Ennepetal. Mit unter Tage dürfen Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 16 Jahren, das Ganze kostet zehn Euro. Ins „Phantasialand“ bei Brühl können Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 17 Jahren am Mittwoch, 19. Juli, von 9 bis 19 Uhr fahren, das kostet 40 Euro. Schwindelfrei sollten Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 17 Jahren sein, wenn es am Donnerstg, 20. Juli, von 9 bis 14.30 Uhr in den „Forest Adventure Hochseilkletterwald“ in Wetter geht. Mit 16 Euro sind Teilnehmer dabei. Die Affen sind los – und nicht nur sie – am Freitag, 21. Juli, im Affen- und Vogelpark Eckenhagen. Teilnehmer im Alter von acht bis 14 Jahren können von 9 bis 17 Uhr für 15 Euro mitfahren. Wer bei den Ausflügen nach Wetter Lust auf noch mehr Kletterspaß bekommen hat, der kann am Mittwoch, 26. Juli, von 10 bis 14.15 Uhr bei der Fahr zum Neoliet-Kletterzentrum in Essen mitfahren, geeignet für Mädchen und Jungen im Alter von acht bis 16 Jahren, das Ganze kostet acht Euro. Noch einmal in die Welt der Höhlen geht es am Dienstag, 1. August, bei einem Tagesausflug nach Attendorn von 9 bis 19 Uhr. Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren können dann für 15 Euro Gebühr die „Atta-Höhle“ erkunden, die vielleicht schönste Tropfsteinhöhle in Deutschland. Eine spannende Reise ins Kölner „Odysseum“ gibt es am Mittwoch, 2. August, von 9.45 bis 15.45 Uhr. Dort können Kinder im alter von sieben bis zwölf Jahren die „Jurassic World“ der Dinosaurier erleben. 20 Euro kostet die Teilnahme.