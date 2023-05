Wirtschaft in der Region Erfurt investiert Millionensumme in neue Recyclinganlage

„Die nun in Betrieb genommene Lösung funktioniert arbeitsteilig: Während sich ein neuer Pulper um Zellstoff- und Altpapier kümmert, übernimmt ein separater Strang die Auflösung des Vliesausschusses. Die Aufbereitung erfolgt über eine schnelle und intensive Mischung der Suspension“, so das Unternehmen. Die neue Anlage verbrauche 20 Prozent weniger Energie als ihr Vorgänger. Weiter gesteigert werde der Spareffekt noch durch eine Umstrukturierung der Außentransportstrecken – das Aufgabeband befindet sich nun direkt auf dem Altpapierplatz beziehungsweise Rohstofflagerplatz, so dass die Materialien auf kürzestem Weg in den Pulper gelangen. Die neue Anlage hat das Unternehmen einen siebenstelligen Betrag gekostet. Damit setze man „in wirtschaftlich turbulenten Zeiten ein deutliches Zeichen in Sachen Umweltschutz, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung“, erklärt die Firma. „Die jetzt an der Wupper in Betrieb genommene umweltfreundliche Anlage zur Altpapier- und Zellstoffaufbereitung spart nicht nur erhebliche Mengen an Energie bei gleichzeitiger Schonung wertvoller Ressourcen. Außerdem lege man damit ein Bekenntnis zum Standort und um Erhalt der vorhandenen Arbeitsplätze ab: „Die Unternehmensführung legte bei der neuen Hocheffizienz-Anlage ausdrücklichen Wert darauf, alle Arbeitsplätze im Tätigkeitsfeld der außer Betrieb genommenen Altanlage zu erhalten.“