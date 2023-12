Krankenhaus in Radevormwald Kita-Kinder schmücken Bäume im Sana mit Selbstgebasteltem

Die Mädchen und Jungen, die sich fast einen ganzen Monat auf diesen Moment vorbereitet haben, fleißig Baumschmuck bastelten und schließlich an diesen Morgen völlig aufgeregt zu ihrem Außeneinsatz im Krankenhaus aufbrachen, strahlen. Sophie (5) muss jetzt sogar ein bisschen lachen. „Ich habe mich so sehr gefreut, dass ich vor lauter Aufregung die ganze Nacht nicht schlafen konnte“, gesteht sie und schaut den prächtigen Baum an, der nun hübsch geschmückt neben ihr steht. Die Arbeit, scheint sie zu denken, habe sich gelohnt.