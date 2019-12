Am dritten Adventswochenende geht’s los : So wird der Weihnachtsmarkt in Rade

So wird der Weihnachtsmarkt in Rade

Radevormwald Das Interesse bei Beschickern und Vereinen ist seit Jahren gewachsen. Ein Bühnenprogramm wird wieder für Unterhaltung sorgen.

Nach Glühwein und Plätzchen wird es in den Tagen vor und am dritten Adventssonntag in der Rader Innenstadt duften. Dann startet wieder der Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Vereinen, Beschickern und mit einem Programm für die ganze Familie. Gestern stellten Michaela Freitag und Frank Nipken im Namen der Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft vor, was die Besucher vom Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Dezember, erwarten wird.