Theater in Radevormwald : Wipperwagen spielt „Schietwetter“

Theater in Radevormwald

Die Premiere der Komödie im Kulturhaus Zach in Hückeswagen kam bestens an. Foto: Jürgen Moll (Archiv). Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die Theatergruppe aus Hückeswagen gastiert im Rader Bürgerhaus. Mit Tanja Pett ist auch eine Darstellerin aus der Bergstadt dabei.

() „Schietwetter“ – was das bedeutet, weiß im Bergischen jeder. So heißt auch die turbulente Komödie, die der Hückeswagener Theaterverein „Wipperwagen“ jüngst in Hückeswagen auf die Bühne gebracht hatte. Die beiden Premierenvorstellungen im Oktober waren ausverkauft und wurden vom Publikum begeistert aufgenommen.