Chor in Radevormwald : Sie ist seit 40 Jahren im Ehrenamt aktiv

Radevormwald Vor vier Jahrzehnten wurde Erika Kortmann die Kassiererin des Chores Serenita. Sie ist es bis heute. Dieses Engagement ist fester Teil ihres Lebens.

Als Erika Kortmann in den gemischten Chor Serenita Önkfeld eingetreten ist, war sie 18 Jahre alt. 13 Jahre später übernahm sie den Vorstandsposten der Kassiererin, und dem ist sie in den vergangenen 40 Jahren treu geblieben.

Vier Jahrzehnte Vorstandsarbeit sind selbst in dem historischen Chor außergewöhnlich, und deswegen wurde die Ehrenamtlerin auf der Weihnachtsfeier am Samstagnachmittag geehrt.

Adventsfeier Die Adventsfeier, die der gemischte Chor Serenita Önkfeld jedes Jahr ausrichtet, ist für die ehemaligen Schüler des Schulbezirks Önkfeld bestimmt. Im Haus der Kulturgemeinde in Oberönkfeld wurden sie unterrichtet. Die Ehemaligen der alten Landschule kamen am Samstag zu Kaffee und Kuchen nach Oberönkfeld. Die 21 Männer und Frauen sangen zu diesem Anlass weihnachtliche, aber dann auch weltliche Lieder. Die Mitglieder des Chores kümmerten sich um die musikalische Gestaltung, aber auch um die Bewirtung der Gäste.

Als sie zusammen mit ihrer Freundin Ulla Bornewasser, ebenfalls Vorstandsmitglied, in den Chor eintrat, war der das Zentrum des Dorflebens in Önkfeld. „Wir sind beide hier aufgewachsen, und damals gab es wenige Freizeitangebote. Ich singe für mein Leben gerne, und deswegen war es die richtige Entscheidung.“ Während ihre Freundin den Chor zwischenzeitlich verließ, um sich voll und ganz um ihre Kinder zu kümmern, machte Erika Kortmann keine Pause. Sie konnte als junge Frau ganz bequem zu den Chorproben gehen, denn die Gaststätte Klein-Ellinghaus war direkt nebenan. „Das war natürlich sehr praktisch“, erinnert sie sich.

Nach 53 Jahren im Chor, 40 Jahren Vorstandsarbeit und einem Leben in Önkfeld, kann sie sich ihren Alltag nicht mehr anders vorstellen. Für Erika Kortmann ist das Dorf in Radevormwald und der gemischte Chor Heimat. In die Geheimnisse einer guten Kassiererin wurde sie von ihrem Vorgänger Siegfried Pflanz eingeweiht. Von ihm hat sie die Kasse des Chores übernommen. „Er hat mir alles erklärt und mir die Bücher sauber geführt übergeben.“ Seitdem macht Erika Kortmann alles handschriftlich. Ob Rechnungen oder Buchführungen, den Computer nutzt die Kassiererin selten. Die Digitalisierung soll ihr Nachfolger übernehmen, der in den kommenden Jahren gefunden werden soll. „Das ist meine Art der Buchhaltung, und die hält mich außerdem fit im Kopf. Trotzdem will ich bald abgelöst werden“, sagt Erika Kortmann.