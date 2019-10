Brauchtum in Radevormwald : So feiert Rade den Martinsmarkt

Radevormwald Erstmals wird der Markt zusammen mit einem langen Samstag stattfinden. Teilnehmer können sich noch melden. Familien dürfen sich auf den Laternenumzug und das Martinsspiel freuen. Und natürlich werden Weckmänner verteilt.

Die Rader werden in der Innenstadt also ihr bewährtes Programm erleben, eine Änderung gibt es dann doch: Der Martinsmarkt findet in diesem Jahr an einem Samstag statt, dem 9. November. Statt eines verkaufsoffenen Sonntags gibt es somit einen langen Samstag, an dem die Geschäfte in der Innenstadt bis 18 Uhr geöffnet sind. Da am gleichen Tag auch der Martinszug in den Wupperorten stattfindet, gab es eine gewisse Irritiation. „Wir haben inzwischen Gespräche mit den Organisatoren in den Wupperorten geführt“, sagt Marcus Strunk, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft. Dabei habe man klar gemacht, es sei keinesfalls geplant gewesen, andere Veranstalter zu düpieren. Die Entscheidung für den Samstag ist mit Rücksicht auf die Gewerkschaft ver.di gefallen (unsere Redaktion berichtete). Strunk zeigt sich zuversichtlich, dass der lange Samstag gut angenommen wird, „wenn das Wetter stimmt“.