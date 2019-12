In Radevormwald : Rader Parteien im Netz – der Webseiten-Check

Radevormwald Fakten + Hintergrund Wie aktuell und informativ ist der Internetauftritt der politischen Parteien in Radevormwald? Wir haben die Homepages von vier Parteien in der Bergstadt unter die Lupe genommen und auf Aktualität, Service und Optik geprüft.

CDU Recht aktuell präsentiert sich der Internet-Auftritt der Rader Christdemokraten. Ein Zitat des Stadtverbandsvorsitzenden Gerd Uellenberg vom 16. November wird angezeigt – eine Absage gegen radikale politische Kräfte von rechts wie von links. In diesem Sinne hatte sich Uellenberg gegenüber der BM geäußert, als es in Rade Proteste gegen einen Bürgerdialog der AfD Oberberg gab. Ob das Zitat zu diesem Anlass gepostet wurde, ist allerdings nicht ersichtlich. Unter dem Punkt „Aktuelles“ können Nutzer die jüngsten Anträge der Fraktion für den Rat einsehen, außerdem werde die Termine bis Anfang Januar angezeigt. Es gibt einen Link zum CDU-Verband Oberberg und zum Facebook-Auftritt des Stadtverbandes, auch hier sind Posts aus den vergangenen Wochen zu Lokal- und Bundespolitik zu sehen. Ein Manko: Namen und Fotos der jeweiligen Vorstands- und Fraktionsmitglieder werden zwar gezeigt, allerdings keine Anschrift, keine Telefonnummern und Mailadressen.

SPD Auf der Titelseite der SPD-Homepage begrüßt die Bürger der Radevormwalder Vorsitzende Dietmar Stark. Optisch wirkt die Seite frischer als die Seite der Christdemokraten. Die Fraktions- und Vorstandmitglieder werden mit großen Fotos vorgestellt, zudem sind hier Anschriften, Telefon- und Mailkontakte beigefügt. Auf den ersten Blick ist die SPD-Seite nicht so aktuell wie jene der Christdemokraten. Die „Letzten Nachrichten“ am Fuß der Seite sind aus dem September. Wer allerdings das Instagram-Symbol am Kopf der Seite anklickt, bekommt eine Reihe kürzlich eingestellter Bilder mit kurzen Kommentaren zu sehen, darunter auch ein Bild zur jüngsten Kundgebung gegen die AfD. Einen Link zu einer Facebook-Seite findet der Nutzer nicht, auch zu keiner anderen Organisation der SPD in der Region. Politische Anträge der SPD aus den letzten Monaten sind nicht aufzurufen.