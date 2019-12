Amtsgericht in Wipperfürth : Streit unter Nachbarn eskaliert

Info

Untersuchung Um im Strafverfahren die Frage der Schuld zu erforschen, greift das Gericht oft auf psychiatrische Sachverständige zurück, die Gutachten zur Schuldfähigkeit des Angeklagten erstellen sollen. Die Wertungen des Sachverständigen sind erforderlich, um dem Angeklagten bildlich gesprochen in den Kopf und in die Seele zu blicken.

Verhandlung Was der Sachverständige im Rahmen seiner Untersuchung feststellt, wird in einem Gutachten zusammengefasst, das in der Hauptverhandlung als Beweismittel eingeführt wird. Es wird in der Verhandlung mündlich vorgetragen und kann dadurch Grundlage für die Entscheidung des Gerichts werden. Der Nebeneffekt des mündlichen Vortrags besteht darin, dass Verfahrensbeteiligte Fragen an den Sachverständigen stellen können.