Aktion in Radevormwald : Weihnachtswunschbaum steht wieder in der Sparkasse

Radevormwald Mit dieser Initiative sollen Wünsche erfüllt werden. In den Sparkassen in Radevormwald und Hückeswagen stehen die Wunschbäume bereit.

() Zum ersten Adventswochenende geht es traditionell los – die Aktion mit dem Weihnachtswunschbaum, ausgerichtet von der Caritas Oberberg und der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen. In diesem Jahr findet sie zum 17. Mal statt. Mittlerweile ist die Aktion fast schon eine Institution, an die sich die Bürger gerne beteiligen. Die Aktion richtet sich an Kinder aus finanziell bedürftigen Familien. Mehr als 600 Kinder werden voraussichtlich in diesem Jahr dank großherziger Spender ihren Wunsch erfüllt bekommen.