Katholische Kirchengemeinde in Radevormwald : Musik an der Krippe nach dem Fest

Ein tolles Konzert erlebten die Besucher im Januar 2019. An der Krippe wird aber auch im Januar 2020 gesungen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Kirchenchor „Cäcilia“ veranstaltet mit vielen Mitwirkenden ein Benefizkonzert.

(s-g) Wieder ist es Bernhard Nick, dem Kantor der Kirchengemeinde St. Marien, und dem Kirchenchor „Cäcilia“ gelungen, ein festliches Programm für ihre Musik an der Krippe auf die Beine zu stellen. Am Sonntag, 5. Januar 2020, lädt der Kirchenchor „Cäcilia“schon um 15.30 in die St. Marien Kirche an der Bischof-Bornewasser-Straße in Radevormwald ein, weihnachtliche Klänge zu hören und aber auch stimmungsvolle Lieder zur Weihnacht zu singen.

Nach dem Weihnachtsfest ist Weihnachten am schönsten. Der Weihnachtsstress ist vorbei, bei den Menschen kann die Ruhe einziehen, die man sich so sehr vor Weihnachten wünscht. So ist es nach Ansicht von Nick sinnvoll, die weihnachtliche Musik an der Krippe zum Ende der Weihnachtszeit anzubieten, damit man die Weihnachtsmusik ganz an sich heran lassen kann.

Am 5. Januar steht die Musik an der Krippe unter dem Motto „Follow the Star“-„Folge dem Stern“. Dieses haben auch die Heiligen Drei Könige getan, als sie dem Stern zur Krippe folgten.

Der Kirchenchor „Cäcilia“ St. Marien hat für diesen Tag viele traditionelle Chorstücke, wie auch moderne, durch Rhythmus betonte Musik eingeübt und wird diese zum ersten Mal zu Gehör bringen. Für den kleinen Chor ist das eine Herausforderung, der sich die Sänger gerne stellen. Klanglichen Glanz wird das Radevormwalder Blechbläserensemble bieten. Für vokale Höhepunkte mit Werken von Mozart und Haydn wird die Sopranistin Cindy Kuhn-Chuang sorgen. Auch wird sie, wie auch die Instrumentalsolisten Andreas Niederwipper (Trompete) und Susanne Kammer (Flöte) gemeinsam mit dem Chor musizieren und den weihnachtlich geschmückten Kirchenraum klanglich ausfüllen. Der Klavierpart wird von Frank Scholzen ausgeführt werden, und Bernhard Nick wird neben der Leitung des Chores auch an der Orgel tätig sein.