Verwaltung in Radevormwald : Kinder der „Lily Braun“-Kita schmücken Baum im Rathaus

Radevormwald Pünktlich zum Beginn der Adventszeit wurde der Christbaum im Konferenzzimmer des Rathauses herausgeputzt.

() Auch im Radevormwalder Rathaus ist die Adventszeit eingekehrt. Pünktlich zum Beginn haben Kindergartenkinder der Awo-Kita „Lily Braun“ an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße den Weihnachtsbaum im Rathaus im Konferenzzimmer in der ersten Etage geschmückt. In Begleitung der beiden Erzieherinnen Indra Zahn und Barbara Ogorek waren die Kinder in die Innenstadt gekommen, um den Baum zu schmücken und das dazu passende Lied „O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter“ zu singen. Bürgermeister Johannes Mans begrüßte die Lily-Braun-Delegation, bedankte sich bei den Kindern und überreichte ihnen als Dank kleine Tüten mit Buntstiften und Süßigkeiten, die Vorzimmer-Mitarbeiterin Silke Henze gepackt hatte.