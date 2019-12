Verwaltungsspitze in Radevormwald : So wird die Wahl des neuen Beigeordneten ablaufen

So wird die Wahl des neuen Beigeordneten ablaufen

Verwaltungsspitze in Radevormwald

Blick in den großen Sitzungssaal des Bürgerhauses. Hier wird am Dienstag der neue Beigeordnete der Stadtverwaltung gekürt. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Ein weiterer Bewerber ist inzwischen abgesprungen. Übrig sind drei Kandidaten – eine Frau ist nicht dabei. Einige Fraktionen sind noch unschlüssig, für wen sie stimmen sollen.

Nur noch einige Tage dauert es, bis die Mitglieder des Rates in ihrer Sitzung am 10. Dezember einen neuen Beigeordneten für die Radevormwalder Verwaltung wählen. Die Namen der Bewerber sollen bis dahin nicht öffentlich gemacht werden. Das bestätigt Sandra Hilverkus, die Leiterin des Hauptamtes. Die Wahl selber ist jedoch laut der Gemeindeordnung so lange öffentlich, falls niemand Einwände erhebt.