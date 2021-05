Bergischer Geschichtsverein in Radevormwald : Digitaler Vortrag über Hans Aldermann und die Nachkriegszeit

Radevormwald Lutz Aldermann, der Sohn des ersten BM-Redakteurs für Radevormwald, wird unter anderem historische Fotos seines Vaters aus der Zeit des Wiederaufbaus und des Wirtschaftswunders präsentieren.

Den Anfang macht am kommenden Freitag, 14. Mai, um 19.30 Uhr ein Vortrag von Lutz Aldermann. Der Titel „Radevormwald: Zerstörung, Wiederaufbau, Zeit des Wirtschaftswunders – Historische Aufnahmen von Hans Aldermann, dem ersten Reporter der Bergischen Morgenpost in Radevormwald“. Hans Aldermann konnte 1945 nach acht Jahren seinen Traumberuf ergreifen und Journalist werden. Während des Dritten Reichs war ihm das verwehrt worden, weil er nicht in die Partei der Nationalsozialisten eintreten wollte. Erst als die Alliierten seine Gestapo-Akte fanden, aus der deutlich hervorging, dass er dem NS-Regime gegenüber kritisch eingestellt gewesen war, wurde er einer der ersten Redakteure der „Rheinischen Post“ und war ab dem 24. Oktober 1949 für die Lokalausgabe der „Bergischen Morgenpost“ in Radevormwald verantwortlich. Historische Aufnahmen aus den ersten 10 Jahren der Zeitung werden gezeigt und kommentiert.