Politik in Radevormwald : Frank Marx stirbt mit nur 55 Jahren

Radevormwald Er war Vorsitzender des Runden Tisches gegen Rechts in Radevormwald. Die Linke-Oberberg trauert um einen „liebenswerten und engagierten Kampfgefährten“.

Frank Marx, der Vorsitzende des Runden Tisches gegen Rechts in Radevormwald, ist im Alter von nur 55 Jahren verstorben. Das teilte der Kreisverband der Partei Die Linke nun mit. „Mit großer Bestürzung“ habe man von dem Tod des langjährigen Linken-Mitgliedes und Kreisgeschäftsführers gehört, heißt es in einer Mitteilung der Partei. Frank Marx habe sich für eine soziale Gesellschaft, in der alle Menschen gut leben können, eingesetzt. Er sei jahrelang in der Flüchtlingshilfe und Initiativen für mehr Demokratie aktiv gewesen.