Politik in Radevormwald : Radwegekonzept kommt – anders als geplant

Rad-Aktion Im vergangenen Jahr nahm die Stadt Radevormwald an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ teil. Auch in diesem Jahr können die Bürger wieder für Klimafreundlichkeit in die Pedale treten. Wie Niklas Lajewski, der Klimaschutzbeauftragte der Stadtverwaltung, bestätigt, werden sich der Oberbergische Kreis und damit auch Radevormwald wieder am „Stadtradeln“ beteiligen.