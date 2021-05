Oberbergischer Kreis : Debatte über Kreistags-Eklat hält an

Radevormwald SPD-Kreistagsmitglied Nahed Stark aus Radevormwald übt Kritik an CDU und FDP. Dagegen sieht Annette Pizzato von den Liberalen in der Bergstadt gute Gründe für die Rücknahme des Beschlusses.

Der ungewöhnliche Vorgang in der Kreistagssitzung am Donnerstag sorgt weiterhin für kontroverse Debatten – auch in Radevormwald. CDU, FDP und kleinere Fraktionen hatten überraschend einen Beschluss vom März rückgängig gemacht, bei dem es um die Auflösung der Ausgleichsrücklage des Kreises geht. Diese sollte wegen der Belastungen der Corona-Pandemie den Finanzen der Städte und Gemeinden zugute kommen.

Sowohl diese Erklärung als auch der als undemokratisch empfundene Vorgang hatte die Opposition in Rage gebracht. Nahed Stark, Kreistagsmitglied für die SPD in Radevormwald, zeigt sich betroffen: „Politik muss nach meinem Verständnis glaubhaft sein. Zu einer glaubhaf­ten Politik gehört Verlässlichkeit in ihren Entscheidungen. Wir haben in unserer letzten Sitzung eine klare Entscheidung zum Umgang mit der Ausgleichsrücklage getroffen.“ Darauf hätten sich die Bürgerinnen und Bürger verlassen, und auch die jeweiligen Stadtoberhäupter der Kommunen. Die Rücknahme der Entscheidung habe „unmittelbare negative Auswirkungen auf den städtischen Haushalt in Radevormwald. So dürfen wir weder mit den Menschen in Oberberg noch mit den Kommunen unseres Kreises umgehen. Tun wir es doch, brauchen wir uns um die fehlende Glaubwürdigkeit in politisches Handeln nicht zu wundern. Es wäre ein klassisches Beispiel dafür.“