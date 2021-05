Ambulantes Hospiz in Radevormwald : Trauercafé: Im Mai gab es Blumen statt eines Treffens

Ambulantes Hospiz in Radevormwald

Anja Kalkum übergibt Blumen an Ursula Behrens. Wegen der Pandemie muss sich Hospizverein Alternativen überlegen. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Ehrenamtliche des Ökumenischen Hospizvereins verteilten Blumen an die Teilnehmer des Trauercafés, das wegen Corona seit Monaten ausfällt. Üblicherweise wird dieses Möglichkeit der Begegnung am jeden ersten Donnerstag im Monat angeboten.

Der Ökumenische Hospizverein in Radevormwald bietet schon seit vielen Jahren jeden ersten Donnerstag des Monats ein Trauercafé an. Das Angebot sei sehr wichtig, da die Hospizarbeit nicht mit dem Versterben des begleiteten Menschen aufhöre, sagt Anja Kalkum, die als Hospizbegleiterin tätig ist. „Für den Verstorbenen ist dann zwar alles vorbei – aber das gilt natürlich nicht für die Hinterbliebenen“, sagt sie.

Das Problem, das in so vielen Bereichen des öffentlichen und auch privaten Lebens in Zeiten von Corona nun aber vorherrsche, sei die Tatsache, dass kein persönlicher Kontakt möglich sei. Und damit auch kein Trauercafé angeboten werden könne. Im Hospizverein sei man daher auf alternative Ideen zur Pflege des Kontakts ausgewichen. Man wisse, wie wichtig den Gästen das Angebot sei.