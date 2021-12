Arbeitsmarkt im Oberbergischen Kreis : Qualifizierung steht weiter im Fokus

Radevormwald Verwaltungsausschuss und Arbeitsagentur sind sich einig – die Qualifizierung muss auch künftig weiter im Fokus stehen. Eines der Hauptthemen der jüngsten Sitzung waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeits- und Ausbildungsmarkt sowie der Fachkräftemangel.

So werden auch 2022 die Schwerpunkte der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach auf den Themen „Qualifizierung“ und „Ausbildung“ liegen. „Die Prognosen für das kommende Jahr können mit einem vorsichtigen Optimismus betrachtet werden, da noch nicht absehbar ist, wie sich die pandemische Lage und die Lieferkettenprobleme weiterhin auswirken werden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Bisher deute sich eine fortlaufende Erholung auf dem Arbeitsmarkt für 2022 an. Von dieser Erholung des Arbeitsmarktes werden aber nicht alle profitieren – insbesondere Geringqualifizierte benötigen die Unterstützung der Arbeitsagentur in besonderem Maße.