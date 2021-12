Vereinsleben in Radevormwald : Trauer um DRK-Vorsitzenden Ralf Feldhoff

Radevormwald Der 61-Jährige hatte sich seit den 1970er Jahren im Roten Kreuz engagiert, auf lokaler wie auf Kreisebene. Unter seiner Leitung wuchs nicht nur die Mitgliederzahl des Ortsvereins Dahlhausen-Wupper stark an, auch das Aufgabenspektrum erweiterte sich.

(s-g) Die Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Radevormwald und im Oberbergischen Kreis trauern um Ralf Feldhoff. Der 61-jährige Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Dahlhausen-Wupper verstarb am Sonntag im Alter von 61 Jahren. Das teilte Dieter Neubauer, der stellvertretende Vorsitzende des Ortsvereins, mit.

Ralf Feldhoff trat Ende der 1970er Jahre in den DRK-Ortsverein Dahlhausen-Wupper ein. Bereits nach kurzer Zeit übernahm er Aufgaben im Vorstand, seit 2002 war er Vorsitzender. Unter seiner Leitung wuchs der Ortsverein, nicht nur was die Mitgliederstärke, sondern auch was das Aufgabenspektrum angeht. Parallel zum Neubau der eigenen DRK-Unterkunft wurde der Ortsverein Träger der Katastrophenschutzkomponente Technik und Sicherheit, 2014 wurde der erste ortsvereinseigene Rettungswagen in Dienst gestellt.