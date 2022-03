Berufswahl in Düsseldorf : Was die Woche der Ausbildung ab Montag bietet

Auch eine Ausbildung zur Köchin oder zum Koch ist möglich. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Mit einer ganzen Reihe von Online-Veranstaltungen informiert die Agentur für Arbeit in Düsseldorf über den Start in eine Ausbildung. Wir stellen das Programm vor.

Von Alexander Esch

Am Montag starten die bundesweiten Aktionstage „Woche der Ausbildung“ der Agentur für Arbeit. In Düsseldorf bietet sie eine Reihe von kostenlosen Online-Veranstaltungen, in denen Jugendlichen Tipps zum Start in die Ausbildung oder ins Studium gegeben werden.

Alice Braun, Teamleiterin der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Düsseldorf, hat das Programm zusammengestellt. „Es richtet sich an alle, die in diesem Sommer die Schule beenden und eine Ausbildung oder ein Studium suchen.“ Das Programm sei sehr vielfältig. So gebe es zum Beispiel ein Informationsangebot, das sich speziell an Mädchen richtet, die sich für eine Ausbildung in IT-Berufen interessieren. „Wer noch gar nicht weiß, wo die Reise hingehen soll, bekommt hilfreiche Tipps für die nächsten Schritte.“

Eltern seien ebenfalls herzlich eingeladen. Sie könnten sich informieren, wie sie ihre Kinder beim Einstieg in den Beruf unterstützen können. Alice Braun hat zudem eine gute Nachricht: „Es gibt in Düsseldorf viele freie Ausbildungsstellen in tollen Berufen.“

Der Überblick zum Programm: Am Montag um 16 Uhr (bis 17.30 Uhr) geht es um die Ausbildung im Hotel, mit Personalvertretern des Hotels Van der Valk.

Am Dienstag sind von 14 bis 15 Uhr die dualen Studiengänge der Bundesagentur für Arbeit Thema. Drei Studierende berichten aus der Praxis. Am gleichen Tag von 18 bis 19 Uhr können die Teilnehmer in einem Livechat herausfinden, welcher Beruf am besten passen könnte.

Am Mittwoch von 14 bis 16 Uhr steht die Tech-Branche im Mittelpunkt, in der Newcomer fehlen. Vor allem an Schülerinnen richtet sich der Termin, die mehr über Job-, Ausbildungs- und Einstiegsmöglichkeiten erfahren wollen.

Am Donnerstag dann gibt es gleich drei Veranstaltungen. Von 10 bis 11.30 Uhr wird die Ausbildung in Teilzeit vorgestellt. Von 16 bis 17.30 Uhr geht es darum, wie Azubis und Arbeitgeber besser zusammenfinden. In einem Talk-Format mit Ausbildungsexperten der Berufsberatung sowie des Arbeitgeberservices der Agentur für Arbeit und des Jobcenters geht es um Recruitment, Bewerbungen, Hürden vor, aber auch während der Ausbildung. Von 18 bis 19 Uhr informiert die Arbeitsagentur über Branchen, in denen die Zukunftschancen für Arbeitnehmer aufgrund des Fachkräftemangels besonders groß sind.