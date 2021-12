Radevormwalder galt als vermisst : 88-Jähriger wird tot in Hessen aufgefunden

Radevormwald Die Lebensgefährtin hatte den Mann in der vergangenen Woche als vermisst gemeldet. Unter anderem mit einem Rettungshubschrauber war nach dem Fahrzeug gefahndet worden, mit dem der Senior davongefahren war.

(s-g) Ein 88-jähriger Mann aus Radevormwald, der in der vergangenen Woche als vermisst gemeldet worden war, ist tot in seinem Auto in Hessen aufgefunden worden. Das bestätigte am Montag die Polizei des Oberbergischen Kreises.