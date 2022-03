Ausbildung im Rhein-Kreis Neuss : „Praktikum jetzt“ soll Schülern bei der Berufsorientierung helfen

Rhein-Kreis Wegen der Corona-Pandemie sind Praktika zur Berufsorientierung in den vergangenen beiden Jahren deutlich zu kurz gekommen. Das soll jetzt nachgeholt werden.

Der Ausbildungskonsens NRW bietet daher vom 28. März bis 8. April für Schüler die Gelegenheit an, sich in Unternehmen auszuprobieren, in Berufsfelder hineinzuschnuppern und den Arbeitsalltag in den Betrieben kennenzulernen.