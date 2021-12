Kollision bei Remlingrade : Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung

Radevormwald Am Sonntag kam es zu einem Zusammenstoß zweier Autos im Kreuzungsbereich von L 130 und K 6 in der Nähe von Remlingrade. Zwei Frauen erlitten leichte Verletzungen. Die Wagen waren nicht mehr fahrtauglich.

Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der L 130 und der K 6 sind am Sonntag zwei Personen leicht verletzt worden. Eine 29-Jährige aus Radevormwald fuhr gegen 12.45 Uhr mit ihrem Hyundai auf der Kreisstraße in Richtung Remlingrade. Im Kreuzungsbereich mit der L 130 kam es zur Kollision mit dem Ford einer 45-Jährigen aus Remscheid, die in Richtung Herkingrade unterwegs war.