Haupt- und Finanzausschuss in Radevormwald : Keine Haushaltsmittel für Vereine

Radevormwald Im Haupt- und Finanzausschuss haben die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und RUA jeweils einen Haushaltsbegleitantrag gestellt, die sich auf die Förderung von Vereinen bezogen haben. Beide Anträge wurden bei der Sitzung abgelehnt.

Bündnis 90/Die Grünen formulierten in ihrem Antrag Mittel von 15.000 Euro in den Haushalt für das Jahr 2022 einzustellen, um dem Verein „aktiv55plus“ die Erneuerung und Ergänzung der IT- und Telekommunikations-Infrastruktur zu ermöglichen „Die digitale Infrastruktur des Vereins ist zum Teil von 2014 und entspricht nicht mehr den heutigen Arbeitsbedingungen und ist sowohl teilweise vom Supportstatus wie auch von den Datenschutzvorgaben nicht mehr sicher. Die aktuellen Rahmenbedingungen und die Übernahme von weiteren Aufgaben erfordern eine zuverlässige und erreichbare IT und TK-Ausstattung. Aus Eigenmitteln ist diese notwendige Modernisierung kurz- oder mittelfristig nicht finanzierbar“, begründen die Grünen ihren Antrag.