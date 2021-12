Musik im Advent : Weihnachtliche Klänge im Internet

Das Adventskonzert der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde wurde im Internet live übertragen. Foto: Theresa Demski

Radevormwald Die Chöre der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde verlegten ihr Konzert coronabedingt vor die Videokamera. Für Kantor und Chorleiter Martin Scheibner war es das Abschiedskonzert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Selten dürften Zuschauer Martin Scheibner beim Orgelspielen so nah auf die Finger geblickt haben wie am Samstag – den Kameras in der Kirche sei Dank. Denn einmal mehr hatte die Corona-Pandemie Pläne auf den Kopf gestellt und den persönlichen Besuch des Adventskonzerts der Chöre und Musiker der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde unmöglich gemacht. Also wurden Kameras und Mikrofone aufgebaut und das Konzert kurzerhand in einen Livestream ins Internet verlegt.

Anderthalb Stunden versorgten der Paul-Gerhardt-Chor, der Gospelschor und die Solisten die Zuhörer mit weihnachtlichen Melodien. „Wir hätten sie so gerne persönlich willkommen geheißen“, versicherte Manuela Metzer den Zuschauern vor der Kamera. Zumal dieses Konzert auch ein Abschiedskonzert sei: Kantor und Chorleiter Martin Scheibner geht Ende des Jahres in den Ruhestand. Das letzte Konzert mit seinen Chören musste nun – zumindest für die Zuhörer – unter weniger perfekten akustischen Bedingungen stattfinden als in den vielen Jahren seines musikalischen Engagements in der Gemeinde. Das Konzert profitierte allerdings von der inzwischen ausgefeilten Übertragungstechnik mit gleich mehreren Kameras.

Die Eröffnung übernahm Martin Scheibner selbst an der Orgel, bevor er zu den Sängern des Paul-Gerhardt-Chores kletterte und ihnen den Einstieg zu „Wie soll ich dich empfangen“ gab. Weihnachtliche Melodien machten sich auf den Weg zu den Zuschauern vor den Bildschirmen. Heike Gorny und Angelika Kozinowski-Werler steuerten dann mit Querflöte und Cello klassische Melodien bei und ließen sich klangvoll von der Orgel begleiten. Andreas Niederwipper spielte Trompete. Und dann baten die Musiker die Zuschauer zuhause vor den Computern, mit einzustimmen. So dürfte am Samstagnachmittag hier und da „Es ist ein Ros entsprungen“ oder „Tochter Zion“ aus den Wohnzimmerfenstern der Stadt geklungen sein, bevor wieder die Profis übernahmen. Der Gospelchor – ebenfalls unter der Leitung des Kantors – steuerte englischsprachige Texte bei, setzte aber auf vertraute Melodien. So wurde aus „Stille Nacht“ eine „Silent Night“, die mit Klaviermusik von Annette Busch begleitet wurde. Der Chor steigerte das Tempo und ließ die Weihnachtsbotschaft schließlich von den Dächern klingen, als er „Go, tell it on the mountain“ anstimmte – dieses Mal unterstützte Gerry Heldt die Musiker am Klavier.