Weihnachtsmarkt in Radevormwald : Ein respektvolles Miteinander

Der Weihnachtsmarkt in der Radevormwalder Innenstadt war gut besucht. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Der Weihnachtsmarkt in Radevormwald konnte unter der 2G-Regel stattfinden.Das Konzept, sich vorher ein 2G-Bändchen abzuholen, funktionierte gut. Die meisten Teilnehmer waren zufrieden.

Für geimpfte und genesene Radevormwalder war der Weihnachtsmarkt am Wochenende ein Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit, die erneut durch die Corona-Pandemie bestimmt wird. Nach der Eröffnung am Freitag füllte sich die Innenstadt, an vielen Verkaufsständen wurden die Vorräte knapp. Bei den Schützen war der Fleischkäse ausverkauft, die Jecken verkauften Würstchen im Minutentakt und die Abiturienten schenkten literweise Punsch aus.

Die meisten Besucher des Weihnachtsmarktes statteten vor dem Schlemmen an den Hütten den Mitarbeitern der Stadtverwaltung einen Besuch ab. Diese kontrollierten die Impfzertifikate und Personalausweise vor dem Ladenlokal am Markt 4 und gaben den Besuchern danach die 2G-Bändchen. Nur wenige Besucher mussten an den Verkaufsständen von den Händlern und Vereinen kontrolliert werden. Die meisten wiesen sich mit dem Weihnachtsmarkt-Bändchen aus.

Info Einzelhandel am Sonntag eingebunden Verkaufsoffen Die Einzelhändler in Radevormwald wurden am Wochenende aktiv in das Geschehen des Weihnachtsmarktes eingebunden. Am Sonntag öffneten die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr. Die 2G-Bändchen des Weihnachtsmarktes konnten auch für den Einzelhandel genutzt werden. Kontrolliert wurde von Mitarbeitern des Ordnungsamtes und einem Sicherheitsdienst. Der Weihnachtsmarkt war am Sonntag bis 22 Uhr geöffnet. Abgebaut wird der Markt am Montag.

„Die Bürger nehmen das Konzept gut an und begegnen uns wohlwollend. Einige sind etwas vorsichtig. Das Konzept funktioniert“, sagte Wolfgang Scholl von der Stabsstelle. Zusammen mit Kämmerer Simon Woywod und der Umweltbeauftragten Regina Hildebrandt war er am Samstagnachmittag für die Kontrolle und Bändchen-Ausgabe zuständig. Die Stadtverwaltung hat ihre Kräfte für die Durchführung des Weihnachtsmarktes mit 2G gebündelt. Bürgermeister Johannes Mans hatte an dem Plan festgehalten, um geimpften und genesenen Bürgern ein weihnachtliches Angebot zu bieten, Wirtschaftsförderin Marie Steinhauer hatte sich, insbesondere mit dem verkaufsoffenen Sonntag, für die Interessen der Einzelhändler stark gemacht.

Nicht nur die Stimmung auf Seiten der Stadtverwaltung war am Wochenende positiv, auch an den Verkaufsständen wurde das Konzept gelobt. „Ich finde es toll, dass der Weihnachtsmarkt stattfinden kann und dass damit auch diejenigen belohnt werden, die sich für ihren eigenen Schutz und den ihrer Mitmenschen geimpft haben. Die Menschen sind glücklich, auf dem Weihnachtsmarkt bekannte Gesichter zu treffen. Das gehört einfach mit dazu“, sagte Barthel Mertens. Er verkaufte an seinem Stand Liköre, Fruchtaufstriche und Plätzchen. Im vergangenen Winter waren die beliebten Liköre vom Bauernhof Mertens nur im Likör-Taxi zu kaufen, das Barthel Mertens spontan ins Leben gerufen hatte. „Unsere Liköre gehören für viele Rader zu Weihnachten dazu. Es ist schön, dass wir uns in diesem Winter wieder auf dem Weihnachtsmarkt treffen.“

Meike Faupel nutzte den verkaufsoffenen Sonntag, um nach einer weihnachtlichen Tischdeko aus Holz Ausschau zu halten. Foto: Jürgen Moll

Die Mitglieder der Karnevalsgesellschaft Rua Kapaaf verkauften auf dem Weihnachtsmarkt Bratwurst und Currywurst sowie Erbsensuppe und Backfisch. „Es ist sehr viel los, wir sind zufrieden mit den Einnahmen“, erklärte Präsident Dirk Finger. Für Vereine, wie die Karnevalsgesellschaft, ist der Weihnachtsmarkt eine wichtige Einnahmequelle. „Ich finde es richtig, dass die Stadt den Weihnachtsmarkt nicht abgesagt und an dem Plan festgehalten hat. Die Menschen kommen und scheinen den Weihnachtsmarkt zu genießen.“ Verkauft wurde an dem Stand von Rua Kapaaf auch das „Wupperkrönchen“. Der vermeintlich beliebteste Eierlikör der Stadt wird nach einem gut gehüteten Rezept hergestellt, das der Verein nicht verrät. Am Wochenende gingen einige Flaschen des Krönchens über die Theke.

Die Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums besserten auf dem Weihnachtsmarkt ihre Abi-Kasse auf, mit der im nächsten Jahr die Abschlussfeier finanziert werden soll. „Wir sind zufrieden, besonders am Freitag war richtig viel los“, sagte Abiturient Robin.

Aus der Jugendabteilung des Radevormwalder Schützenvereins 1708 stand Konstantin Schulte zeitweise auf dem Weihnachtsmarkt. „Freitag und Samstag haben wir Fleischkäse und Glühwein mit Schuss verkauft, am Sonntag gab es auch Kuchen und Torte. Wir sind zufrieden“, sagte er.

Weihnachtliche Dekorationen und Gestecke verkauften am Wochenende Cornelia Berghaus und Michaela Thiel im Namen des TV Herbeck. Mit ihren kreativen Kreationen wollen sie die Kinderfreizeit des Sportvereins unterstützen, die 2022 stattfinden soll und bereits ausgebucht ist. „Sobald es dunkel ist, füllt sich der Weihnachtsmarkt. Schade ist, dass die Hütten ziemlich weit auseinander stehen, aber das ist natürlich aufgrund der Pandemie so“, sagt Cornelia Berghaus. Die Verkaufsstände des Weihnachtsmarktes zogen sich am Wochenende von dem Marktplatz runter zum Schlossmacherplatz.