Brauchtum in Radevormwald : Auf der Alm wird an zwei Tagen Oktoberfest gefeiert

Der traditionelle Fassanstich gehört natürlich zur Feier dazu. . Foto: Thomas Vöpel

Radevormwald Die Veranstaltung mit bayerischen Flair kommt bei den Besuchern immer gut an.

Auch in diesem Jahr wird ein Stück bayrische Tradition wieder den Weg nach Radevormwald finden. Auf dem Festplatz an der Ülfestrasse findet zum zweiten Mal (20./21. September) das Oktoberfest in der Bergstadt statt und setzt damit den Grundstein für ein weiteres dauerhaftes Highlight im Rader Veranstaltungskalender. Die Brüder Vöpel haben auch diesmal keine Mühen und Kosten gescheut und zwei erstklassige Bands bestellt.

Die „Partyrocker“ und „Frankenbengel“ werden für Stimmung in der Alm sorgen. Von der Kleidung des Personals, über das Festzeltbier bis hin zum kulinarischen Angebot wie Jausenplatten, Spiegelei auf Leberkäse, Brezen etc wird sich die Tradition des Oktoberfestes wieder spiegeln. Die Organisatoren freuen sich darauf, wenn auch die Gäste zünftig mit feiern und beim Anstich am Freitag mit einem ordentlichen „O`zapft is !“ dabei sind.

Karten für das Oktoberfest gibt es im Vorverkauf bei PBS Schwanz in Radevormwald oder mit Tischreservierung in Vöpels Greenhouse in Hückeswagen unter der Telefonnummer 02192 8593909.

(s-g)