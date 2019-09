Kirchtag in Radevormwald : Blick in Ahnengalerie beim Kirchtag der reformierten Gemeinde

Radevormwald (trei) Unter der Leitung von Pfarrer Dieter Jeschke feiert die reformierte Gemeinde den Geburtstag der Kirche am Marktplatz. Zum Kirchtag stellt der Pfarrer jedes Jahr einen anderen Teil oder eine andere Besonderheit des Bauwerkes vor.

Wann genau die Kirche zum ersten Mal genutzt werden konnte, macht Dr. Jeschke an historischen Handwerkerrechnungen fest. „Die Rechnungen zeigen uns, dass die Kirche am 7. September 1804 in Betrieb genommen werden konnte“, sagt er. Den Mitgliedern seiner Gemeinde die Sakristei vorzustellen, hat einige Gründe. Zum einen ist der Raum Ort der Vorbereitung auf alle Gottesdienste, zum anderen erinnert er an die Personen, welche die reformierte Gemeinde maßgeblich geprägt haben. Die Ahnengalerie stellt unter anderem die drei Hauptreformatoren Zwingli, Luther und Calvin vor. „Die reformierte Kirche betreibt keinen Personenkult, deswegen hängen die Reformatoren alle gleichwertig in unserer Sakristei“, sagt Jeschke. Besondere Aufmerksamkeit schenkte er am Samstag dem „Reformator Radevormwalds“, Adolf Sundermann, auf den der Ursprung der reformierten Kirchengemeinde zurückzuführen ist. Besonders am Herzen liegt Pfarrer Jeschke der Theologe Karl Barth, der die Barmer Theologische Erklärung verfasst hat. „Er wird ewig in unserer Gemeinde klingen und unser Zusammenleben prägen.“

Der enge Bezug der Rader Kirchengemeinde zu Wuppertal wird auch deutlich, wenn man einen Blick auf die Pfarrer wirft, die in der Gemeinde gearbeitet haben. Viele von ihnen kommen aus Elberfeld und alle werden in der Sakristei gewürdigt: Auf einer Wand sind die Pfarrer der Vergangenheit vereint. Pfarrer Jeschke fragt sich, warum die Pfarrer gerade dort, in der Sakristei, hängen. „Nach unserem Verständnis sind die Pfarrer Teil der Gemeinde und stehen nicht heraus.“ Wann der Beschluss gefasst wurde, alle Pfarrer in der Sakristei zu verewigen, weiß Gisela Busch, Vorsitzende des Presbyteriums, auch nicht genau. „Unsere Vorgänger müssen sich etwas dabei gedacht haben“, sagt sie. Pfarrer Jeschke erklärt es sich so: „Das Wirken dieser Pfarrer strahlt auf die Gemeinde ab und ihre Arbeit soll ich als momentaner Pfarrer in meine Predigt, in mein Handeln mit einbeziehen. So macht diese Bildergalerie in der Sakristei einen Sinn für mich.“ Die Sakristei ist für ihn der Ort, an dem er sich und diejenigen, die an einem Gottesdienste mitwirken, sammelt und mit einem Gebet die Absicht eines Gottesdienstes klar formuliert. „Wir holen Gott in unsere Mitte“, sagt Jeschke.