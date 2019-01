Sportlicher Jahresausklang: ATV-Silvesterlauf hat lange Tradition

Ekkehard Kurz begrüßte die rund 70 gutgelaunten Sportler am Montagmittag zum letzten Lauf des Jahres. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Trotz Nieselregen: viele „alte Hasen“ und neue Gesichter beim letzten Lauf des Jahres.

Wann der Silvesterlauf des ATV eingeführt wurde, kann eigentlich niemand mehr so genau sagen. Fest steht, dass der sportliche Ausklang des Jahres in der Gemeinschaft sehr gerne angenommen wird – nicht nur von Mitgliedern des Turnvereins. „Es sind diesmal viele neue Gesichter dabei“, sagte Organisator Ekkehard Kurtz vom ATV mit Blick in die große Teilnehmerrunde.