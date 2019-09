Straßenverkehr in Radevormwald : Auch nach dem Ende der Baustelle gibt es noch Ärger

Radevormwald Die Sommerferien über war die B 229 in Richtung Halver gesperrt – doch nun ist die Fahrbahn wieder freigegeben. Obwohl eine offizielle Umleitung durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW ausgeschildert war, nahmen viele Auto- und Lkw-Fahrer die Route über Buschsiepen, Hahnenberg und andere Ortschaften.

Zwar sei diese Belästigung jetzt vorüber, berichtete Gerd Uellenberg, Vorsitzender der Radevormwalder CDU, nun im Bauausschuss. Allerdings hätten die vielen Fahrzeuge erhebliche Schäden an den Banketten verursacht, zum Ärger der Anwohner. Uellenberg, der selber in Buschsiepen wohnt und von den Bürgern vor Ort auf das Thema angesprochen wurde, will sich mit Kommunalpolitikern aus Halver und Wipperfürth zu diesem Thema kurzschließen, denn auch dort hatten Lkw für Ärger gesorgt, beispielsweise in den Halveraner Ortschaften Schwenke und Anschlag.

Eine Nachlese zur Großbaustelle hat auch Hans Josef Bornewasser aus Hahnenberg. Er wundert sich darüber, dass der Landesbetrieb wenig Antrieb zeigt, die Baustellenschilder aus der Landschaft zu entfernen. „Bei Rädereichen liegt ein Umleitungsschild“, berichtet der Bürger. An der Erlenbacher Straße, an der Grüne und noch an anderen Orten stünden ebenfalls noch welche herum. Bornewasser fürchtet auch, dass die Hinweise bei Fahrern für Verwirrung sorgen könnten. Johannes Szmais, Sprecher der Landesbetrieb-Niederlassung Rhein-Berg in Gummersbach, erklärt dazu: „Die Kollegen sind dabei, die Schilder einzusammeln, aber weil die Personaldecke derzeit etwas dünn ist, geht es nicht so schnell voran.“